ROMA – Belen Rodriguez è stata ipnotizzata a Tu si que vales. L’esperimento che Raimondo Laino ha fatto con Belen è però riuscito fino a un certo punto, nel senso che la conduttrice ha fatto cose che l’ipnotista le stava chiedendo ma, non essendosi lasciata andare fino in fondo, non è stata ipnotizzata totalmente. La showgirl argentina infatti ha confessato di essersi sentita strana, non ipnotizzata ma quasi, e ha dunque dato credibilità a un’esibizione che all’inizio non aveva convinto la giuria. “Se fossi stata da sola in una stanza con te, avrei continuato”, ha confidato poi Belen a Laino.

L’ipnotista era riuscito, prima di provare l’esperimento su Belen, ha ipnotizzare 20 spettatori, che sembravano aver perso totalmente il controllo. C’è chi è finito per crollare a terra e chi per addormentarsi seduto su una sedia. Laino era riuscito anche a far bere un bicchiere con acqua salata a un ragazzo del pubblico spingendolo a credere che invece fosse dolce: “Sa di latte condensato”, ha infatti sostenuto l’ipnotizzato.

Una prova che però non è piaciuta alla giuria popolare che, capeggiata da Sabrina Ferilli, ha votato “no” per il 61%. “Io penso che questa percentuale di no dipenda un po’ dalla paura – ha detto Maria De Filippi -, perché quello che tu fai è in qualche modo far perdere il controllo di noi stessi. E preferisci pensare che non sia vero. Penso che sia vero, perché l’ho vissuto. Non perdi il controllo, ma il pensiero di perderlo ce l’hai. Di fronte a tutti è come se fossi una persona nuda (la giudice allude all’ipnosi di Belen Rodriguez, ndr). Mi è successa la stessa cosa di Belen, per me vale”.

Fonte: TU SI QUE VALES.