ROMA – Nella puntata di Tu si que vales di sabato sera, Maria De Filippi si è lasciata andare facendo una domanda piuttosto piccante a Sabrina Ferilli. Alla fine di una esibizione di una coppia di ragazzi, che hanno presentato uno sport che consiste nell’usare una specie di corda per fare acrobazie, Teo Mammucari ha voluto dimostrare alla Ferilli quanto fosse difficile ciò che avevano appena visto.

Sabrina ha accettato e Maria De Filippi le ha chiesto divertita: “Hai le mutande, sì?”. “Non è che ha pensato ‘Ma tela senti’?”, ha controbattuto l’attrice che poi scherzando ha subito fatto presente che “non ce l’ho Maria, quindi sono caz** vostri” ha detto lasciando basita la conduttrice. Il siparietto si è concluso tra le risate del pubblico e con Sabrina Ferilli e Teo Mammucari seduti sulla corda.

Durante la puntata Sabrina Ferilli è diventata anche protagonista di un numero horror, eseguito in studio da un trio di ragazze che sembravano essere giunte dal mondo dei morti. In studio le tre concorrenti sono riuscite a far spostare diversi oggetti, persino il braccio di una bambola. Una prova che ha turbato la Ferilli: “Porca vacca”, ha esclamato sconvolta Sabrina Ferilli.

Fonte: TU SI QUE VALES.