Tullio De Piscopo ha parlato della malattia e del cancro al fegato nel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, su Rai 1. Quando era preso dallo sconforto, ha pensato anche all’eutanasia in Svizzera. Ma poi ha trovato la forza per combattere e ha avuto la meglio la voglia di vivere.

Tullio De Piscopo e il cancro al fegato del 2012: “All’improvviso ho trovato le forze per combattere”

Il dramma vissuto da De Piscopo risale al 2012. “Non volevo dare fastidio a nessuno, per questo avevo deciso di non dire niente a nessuno. Il cancro al fegato è stato una bella botta. Ma dopo è arrivata la voglia di combattere. Non ero pronto a morire, dovevo combattere”.

Della sua battaglia contro il cancro, il batterista ha parlato anche ai microfoni di La Repubblica:

“Mi dettero sei mesi di vita per un cancro al fegato. Ero con Giusy il giorno della diagnosi: tumore maligno dei più brutti e dei più rari. Decisi di andare in Svizzera per preparami a morire con l’eutanasia. Non volevo cure. Dopo, capii di non essere pronto. Come rinunciare alla gioia dei miei nipoti?”

Tullio De Piscopo e il cancro al fegato: “La Madonna ha fatto ‘o miracolo”

Invece, nel corso di una intervista al blog Cultura e Culture, De Piscopo ha affermato:

“La Madonna ha fatto ‘o miracolo, l’ho capito dopo. Da una diagnosi sbagliata sulla prostata, a Monza, una serie di analisi fecero scoprire per caso il tumore”.