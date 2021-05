Tullio Solenghi chi è, età, dove e quando è nato, moglie Laura Fiandra, figli, Il Trio, vita privata

Chi è Tullio Solenghi, età, dove e quando è nato, moglie Laura Fiandra, figli, Il Trio, vita privata. Tullio Solenghi infatti è tra gli ospiti di Top Dieci, la trasmissione condotta da Carlo Conti e in onda ogni venerdì sera su Rai Uno in prima serata.

Dove e quando è nato, età e biografia di Tullio Solenghi

Tullio Alberto Gianfranco Solenghi è nato a Genova il 21 marzo del 1948 e ha 73 anni di età. E’ un attore, comico, regista teatrale, imitatore e personaggio televisivo italiano. Dal 1982 al 1994 ha fatto parte del Trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini. A 17 anni frequenta la Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Genova, dove conosce Massimo Lopez. Esordisce in teatro nel 1970 in Madre Coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht, con lo Stabile di Genova.

Con lo Stabile lavora per 7 stagioni. Esordisce in televisione con Pippo Baudo in Chi (1976). Nel 1977, al Refettorio di Milano, prende parte a uno spettacolo di cabaret con Beppe Grillo. Nel 1982 fonda il celebre gruppo comico Il Trio insieme con Massimo Lopez e Anna Marchesini. Il loro primo lavoro insieme è Helzapoppin su Radio 2. Il famoso sketch in cui Tullio Solenghi interpretava l’Ayatollah Khomeini provocò reazioni internazionali e minacce di morte a Solenghi da parte di integralisti islamici. Partecipa, sempre con il Trio, a tre edizioni del Festival di Sanremo, nel 1986, 1987 e 1989. Qui la carriera completa di Tullio Solenghi.

Moglie, figli e vita privata di Tullio Solenghi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Tullio Solenghi nonostante la sua riservatezza non ha mai nascosto il grande amore per la moglie Laura Fiandra. Tullio Solenghi ha due figlie Alice e Margherita. La moglie di Tullio Solenghi è del 1949, è nata a Gorizia e vive a Roma con il celebre attore. Da sempre appassionata di cucina e di natura, nel 1994 ha fondato Sotto il Ciliegio, centro di medicina naturale, che si occupa di osteopatia e omeopatia, fiori di bach, osteopatia, yoga e medicina ayurvedica.

“Tullio? Lui trasuda amore per tutti noi – ha svelato Laura, parlando del marito -. L’ho scelto bene. Io l’ho preso che ancora aveva 22 anni, ci siamo messi assieme un venerdì 17. Lui ha tanti difetti – ha aggiunto, sorridendo -: ad esempio mi fa disperare, perché con lui si fa tutto di corsa. Però è un papà, marito e nonno stupendo”. Oltre al suo lavoro come chef, la moglie di Solenghi è anche mamma di due splendide donne: “Io principalmente sono stata mamma e moglie – ha confessato alla Balivo -, ho vissuto tutto delle mie figlie”.