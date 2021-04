Tullio Solenghi chi è: età, moglie Laura Fiandra, le figlie, il Trio con Massimo Lopez, la malattia

Tullio Solenghi, chi è il volto tanto amato della tv italiana degli anni Ottanta e Novanta. L’attore, comico, regista, imitatore è ospite stasera a “Name That Tune”, il programma su Tv 8 condotto da Enrico Papi.

Tullio Solenghi: età, carriera, profilo Instagram

Tullio Solenghi ha fatto parte del Trio insieme all’amico Massimo Lopez e alla compianta Anna Marchesini.Vanta però anche una carriera in solitaria di tutto rispetto. Tullio Solenghi è nato a Genova il 21 Marzo 1948. Ha 73 anni ed è dell’Ariete. Il suo profilo Instagram ufficiale è: @tulliosolenghiofficial.

A trasmettergli la passione per il teatro sono stati i genitori Luigia e Guido. Tullio, fin da piccolo capsice che quella è la sua strada. Fin da giovanissimo è bravissimo a fare le imitazioni delle altre persone.

La sua passione lo porta ad iscriversi a soli 17 anni presso la scuola del Teatro Stabile a Genova. Qui, Tullio studia per ben sette anni e conosce Massimo Lopez. Tra i due nasce quasi subito una fortissima amicizia che li porta a collaborare negli anni. Tutt’oggi, i due sono ancora amici e colleghi.

La sua carriera inizia nel 1970 a teatro. In tv sbarca nel 1976 accanto a Pippo Baudo. L’anno successivo sale sul palcoscenico insieme a Beppe Grillo in uno spettacolo di cabaret. Sempre in Rai è ancora con Pippo Baudo e partecipa al programma Luna Park. Poi collabora con Corrado in Gran Canal nel 1981.

Il Trio Marchesini-Solenghi-Lopez

L’anno successivo la una carriera subisce una svolta. Tullio infatti fonda il trio comico insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini. Il loro primo lavoro è su Radio due con Helzapoppin, poi Domenica in e Tastomatto. Il trio si esibisce a Sanremo nel 1986, 1987 e 1989. Il successo più importante per il trio comico arriva con la parodia del capolavoro di Manzoni I promessi Sposi in onda su Rai 1.

Nel 1994 il trio di scioglie per poi riunirsi nel 2008 per festeggiare i 25 anni dalla loro nascita. Nel 2009 Tullio si dedica alla fiction di successo Distretto di Polizia nel ruolo del Pubblico Ministero Castelli. Cinque anni dopo entra anche nel cast di Furore nei panni del sindaco Belgrano.

Nel 2016 ritorna in televisione partecipando al talent di casa Rai condotto da Carlo Conti Tale e Quale Show. Nel 2017 parte insieme all’amico Massimo Lopez per il Tour Massimo Lopez e Tullio Solenghi show. Nel 2020 partecipa a Ballando Con le Stelle 2020, il reality show condotto da Milly Carlucci.

Tullio Solenghi, la moglie Laura Fiandrea e le figlie Alice e Margherita

Tullio Solenghi è sposato da tanti anni con Laura Fiandra con la quale ha avuto due figlie: Alice e Margherita. Laura Fiandra è una chef crudista e gestisce il sito Naturalmente Crudo.