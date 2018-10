PADOVA – E’ morto Mirco Lincetto, 55enne veneto di Campodoro, più conosciuto con il nome d’arte di Turbo Lince col quale aveva fatto decine di apparizioni in spettacoli e talent anche televisivi come da la “Corrida” di Gerry Scotti e la trasmissione “Tu si che Vales”.

Come racconta Il Mattino di Padova, il 55enne infatti è stato colto da un improvviso malore domenica scorsa mentre camminava sul marciapiede lungo la strada principale del paese, a pochi passi dalla sua abitazione dove viveva da solo. Lincetto si è accasciato al suolo dolorante ed è stato subito soccorso dagli altri passanti e successivamente dai sanitari del 118. Per lui mobilitato anche l’elisoccorso del Suem che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale dove però purtroppo poche ore dopo è morto.

Una notizia che ha colpito l’intera comunità locale dove lo showman era conosciutissimo. Commosso il ricordo gruppo Mantegna Spettacoli che lo ha portato sul palco innumerevoli volte: “Ci è giunta la notizia della scomparsa di un grande amico del nostro gruppo, Mirco Lincetto in arte Turbo Lince. Riposa in pace Mirco e grazie, grazie infinite per tutte le cose che nella tua complessa spontaneità ci hai donato. Serate e momenti indimenticabili, decine di aneddoti ci racconteremo per ricordarti con un sorriso e con tanto affetto. Un filo di commozione ti dedichiamo l’ultimo applauso”.