ROMA – Una battuta in una fiction è costata cara alla Rai. Poche parole: “Prima aveva tutte birre normali, quelle che si trovano, poi si è buttato sulle birre artigianali, vatti a fidare”. Parole dette durante la fiction di Rai Uno Tutto può succedere. L’Associazione dei piccoli birrifici Unionbirrai fa causa a viale Mazzini e vince.

Il giudice di pace ha infatti dato ragione all’associazione, stabilendo un risarcimento per danno all’immagine e alla reputazione di 3mila euro destinato alla promozione della cultura della birra artigianale.

L’azione legale, spiega il sito della European Food Agency, è partita in seguito ad una puntata della fiction Tutto può succedere andata in onda su RaiUno il primo giugno 2017.

Durante un dialogo, due attori hanno denigrato una birra artigianale che stavano bevendo, utilizzando termini come “schifo” e frasi come “queste birre non valgono quello che costano”, fino ad un paragone con le birre industriali assai ingeneroso: “Prima aveva tutte birre normali, quelle che si trovano, poi si è buttato sulle birre artigianali, vatti a fidare”.

Il giudice di pace, spiega Vittorio Ferraris, direttore dell’Associazione alla European Food Agency, ha “riconosciuto che la conversazione andata in onda era diffamatoria dell’onore e della reputazione di Unionbirrai e della birra artigianale in generale. Non è la prima volta che ci arrivano attacchi di questo genere, ma questa sentenza costituisce per noi un precedente significativo, molto più importante del risarcimento, che è assolutamente simbolico”. (Fonte: European Food Agency)