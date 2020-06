ROMA – “Mussolini ha sempre ragione”. E’ la scritta comparsa in sovraimpressione la sera di domenica 14 giugno durante la trasmissione di una fiction biblica su Tv2000.

L’emittente dei vescovi stava trasmettendo il film religioso Son of God, riedizione cinematografica della miniserie tv La Bibbia, quando è apparsa la scritta.

A far scattare l’allarme, alcuni utenti su Twitter. Sulla piattaforma social molti spettatori hanno rilanciato la foto con la scritta dedicata al Duce.

“Mia mamma mi ha appena raccontato scioccata che a tv2000 durante uno dei tanti film di Gesù sono apparsi messaggi fascisti. Ho messo tv2000 e c’è il messaggio in sovraimpressione in cui loro si scusano per ciò che è accaduto e si dissociano dal messaggio”, ha scritto un utente su Twitter.

La tv della Cei (la Conferenza episcopale italiana) immediatamente si è dissociata mandando in onda una seconda scritta in sovraimpressione: “Stiamo effettuando delle verifiche. Il contenuto di queste didascalie non corrisponde ovviamente al pensiero dell’emittente. Da esse ci dissociano con fermezza e ci scusiamo con i nostri telespettatori”.

Ancora non sono chiare le cause e le modalità di quello che sembrerebbe un atto di vero e proprio hackeraggio e i tecnici, secondo quanto si apprende, stanno lavorando per risalire alle cause e agli autori dell’accaduto. (Fonti: Ansa, Tv2000)