Chi è Ubaldo Pantani età, altezza, ex fidanzata Virginia Raffaele, figli, vita privata, imitazione Andrea Pirlo (video YouTube), vero nome, biografia e carriera dell’imitatore. Pantani sarà uno degli ospiti di Top Dieci, trasmissione televisiva condotta in prima serata, su Rai 1, da Carlo Conti.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Ubaldo Pantani

Pantani è nato il 31 marzo 1971 (età 50 anni) a Cecina. Il comico è alto 175 cm, non abbiamo invece informazioni sul suo peso. E’ noto al grande pubblico per essere un imitatore straordinario. Non utilizza un nome d’arte. Va in scena con il suo nome di battesimo.

L’ex fidanzata Virginia Raffaele, i figli: vita privata di Ubaldo Pantani

Oggi Pantani dovrebbe essere single ma in passato ha avuto una storia d’amore, durata cinque anni, con la collega Virginia Raffaele. Storia che è finita sotto i riflettori perché sono entrambi molto noti. Poi sappiamo anche che Pantani ha una figlia a cui è molto legato. Per il resto non sappiamo altro perché è molto riservato sulla sua vita privata.

Video YouTube, Ubaldo Pantani imita Andrea Pirlo

Pantani è un imitatore straordinario. E’ virale, sia sui social network che su YouTube, la sua imitazione di Andrea Pirlo. Tecnico della Juventus che è finito più volte nel centro della bufera per i suoi pessimi risultati sulla panchina bianconera (non ha vinto lo scudetto, è stato eliminato dalla Champions League e rischia anche di non rientrare tra le prime quattro del campionato).