Ubaldo Pantani chi è: età, dove e quando è nato, moglie e figli, vita privata, le imitazioni, Virginia Raffaele

Ubaldo Pantani chi è: età, dove e quando è nato, moglie e figli, vita privata, le imitazioni, il teatro. L’attore e comico è ospite all’ultima puntata di Tali e Quali, il programma spin off di Tale e Quale Show. In onda ci sono due giudici speciali: Leonardo Pieraccioni e Ubaldo Pantani che vestirà i panni del maestro Giovanni Allevi.

Affiancheranno la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Età, dove e quando è nato: la biografia di Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani è nato il 31 marzo 1971 a Cecina in provincia di Livorno. Ha 50 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Pantani è un imitatore, comico e attore italiano. Laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, lavora come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi e successivamente esordisce in televisione nel programma Macao di Gianni Boncompagni del 1997.

L’ex fidanzata Virginia Raffaele, i figli: vita privata di Ubaldo Pantani

Oggi Pantani dovrebbe essere single ma in passato ha avuto una storia d’amore, durata cinque anni, con la collega Virginia Raffaele. Storia che è finita sotto i riflettori perché sono entrambi molto noti. Poi sappiamo anche che Pantani ha una figlia a cui è molto legato. Per il resto non sappiamo altro perché è molto riservato sulla sua vita privata.

La carriera di Ubaldo Pantani

Dopo Macao, Pantani cominica ad alternarsi tra tv e teatro. Nel 2003 partecipa a Nessundorma, programma satirico di Rai 2 condotto da Paola Cortellesi. La sua carriera ha un’impennata quando debutta nella serie Mai dire… nel 2004.

Tra i personaggi interpretati spiccano Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Massimo Giletti, Stefano Bettarini e vari partecipanti del Grande Fratello. Nel 2009 entra a far parte del cast di Quelli che il calcio e… dove ripropone l’imitazione di Lapo Elkann e crea nuovi personaggi, come il cantante Glabro e la parodia del cuoco della Nazionale italiana di calcio, Claudio Silvestri.

Per la prima volta nella trasmissione Glob – L’osceno del villaggio, in onda su Rai 3, imita il giornalista Marco Travaglio. Dal 26 maggio 2010 è uno dei comici di Stiamo tutti bene condotto da Belén Rodríguez. Il 15 giugno 2013 conduce con la collega e allora compagna Virginia Raffaele, gli Mtv Awards 2013 a Firenze.

l 26 gennaio 2015 conduce su Rai 2 Árpád WeiIsz, dallo scudetto ad Auschwitz, uno speciale in occasione del Giorno della Memoria. Dal 29 aprile 2016 è nel cast fisso della settima edizione de I migliori anni. In estate è a Il grande match su Rai 1 per il campionato d’Europa 2016.

Ubaldo Pantani, tutte le imitazioni

Ubaldo Pantani ha un lungo elenco di persone famose che ha imitato, la sua specialità ed anche quello che lo ha reso famoso. A seguire l’elenco completo:

Massimo Giletti

Mario Giordano

Luciano Spalletti

Flavio Insinna

Giuseppe Conte

Enzo Miccio

Massimiliano Allegri

Carlo Ancelotti

Matteo Salvini

Paolo Del Debbio

Matteo Renzi

J-Ax

Lapo Elkann

Antonio Conte

Corrado Augias

Rocco Casalino

Francesco Sarcina

Gian Piero Ventura

Simone Inzaghi

Roberto D’Agostino

Stefano Bettarini

Manuel Agnelli

Paolo Fox

Massimo Cacciari

Gianluigi Buffon

Alessandro Di Battista

Gonzalo Higuain

Gennaro Gattuso

Maurizio Martina

Maurizio Sarri

Gianfranco Fini

Andrea Pirlo

Stefano Pioli

Giovanni Allevi (che interpreterà nella puntata di Tali e Quali)

Federico Buffa

I programmi tv a cui ha partecipato Ubaldo Pantani