Uccio De Santis chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlie, vita privata, incidente, Instagram. Il comico Uccio De Santis presenta questa sera 15 giugno il suo programma Stasera con Uccio. Lo show è in onda in seconda serata su Rai2 dalle 23:30.

Dove e quando è nato, età, biografia di Uccio De Santis

Uccio De Santis, all’anagrafe Gennaro De Santis, è nato il 12 settembre del 1965 a Bari. Ha 55 anni. Consegue il diploma di ragioneria e si iscrive alla facoltà di economia e commercio, senza però terminare gli studi. Si appassiona al mondo dello spettacolo già da piccolo, recita in diversi spettacoli a livello parrocchiale poi ne realizza altri in giro per la Puglia. Si fa conoscere a livello nazionale nel 1998 grazie al programma La sai l’ultima? con Gerry Scotti e Natalia Estrada.

Moglie, figlie, Instagram, vita privata di Uccio De Santis

De Santis è molto riservato riguardo la sua vita privata. E’ sposato con l’attrice Antonella Genga e ha due figlie, Simona e Roberta. Profilo Instagram: Uccio De Santis (@ucciodesantis).

L’incidente in auto

Nel 2019 De Santis si è ribaltato con l’auto a Bari, nei pressi dello stadio San Nicola. E’ stato ricoverato con una frattura scomposta all’omero. “Ho visto la morte in faccia e mi sento un miracolato”, ha dichiarato dopo l’incidente. A dare la notizia è stato proprio il comico, pubblicando sulla sua pagina Facebook un selfie in ospedale e una foto della sua automobile andata distrutta.

La carriera di Uccio De Santis

Nel 2001 De Santis dà vita a Mudù, una sitcom televisiva in cui racconta barzellette con piccoli cortometraggi. Fanno parte del cast anche Bianca Guaccero, Umberto Sardella, Antonella Genga, Mariolina De Fano, Ninni Di Lauro, Emanuele Tartanone e altri comici pugliesi. Sono state realizzate nove edizioni del programma.

Nel 2004 recita nel film Le barzellette di Carlo Vanzina, al fianco di Carlo Buccirosso e Giuseppe De Rosa. L’anno dopo appare nella fiction Il giudice Mastrangelo con Diego Abatantuono e Amanda Sandrelli. Nel 2008 partecipa ad alcune puntate di Volami nel cuore, programma con Pupo e Biagio Izzo. Recita nel 2014 in un episodio della fiction Rex e due anni dopo nel primo episodio della decima stagione di Un medico in famiglia.

De Santis è spesso ospite di programmi come La vita in diretta, Storie italiane e I soliti ignoti. Nel 2019 entra nel cast di Made in Sud.