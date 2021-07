Ucraina-Inghilterra: dove vedere la partita, diretta Tv, formazioni, orario

Oggi, sabato 3 luglio, si giocheranno gli ultimi due quarti di finale degli Europei: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. Ucraina-Inghilterra si giocherà alle 21 allo stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e sulla Rai. La partita, inoltre, si potrà vedere in streaming sul sito ufficiale della Rai (nella sezione dedicata alle dirette) o con SkyGo (ma qui serve l’abbonamento).

Ucraina-Inghilterra, le probabili formazioni

UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk. Ct: Shevchenko. A disposizione: Pyatov, Trubin, Sobol, Malinovskyi, Marlos, Makarenko, Tsygankov, Mykolenko, Bezus, Tymchyk, Dovbyk. Indisponibili: Besedin, Popov, Zubkov. Squalificati: -. Diffidati: Dovbyk, Shaparenko, Sydorchuk, Yarmolenko.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, J. Henderson; Sterling, Mount, Grealish; Kane. Ct: Southgate. A disposizione: Ramsdale, Johnstone, Rice, Saka, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Sancho, Foden, Jones, Bellungham. Indisponibili: D. Henderson. Squalificati: -. Diffidati: Maguire, Phillips.

ARBITRO: Brych (Ger). Guardalinee: Borsch e Lupp (Ger). Quarto uomo: Del Cerro Grande (Spa). Var: Fritz (Ger). Avar: Dingert e Gittelmann (Ger).

Ucraina-Inghilterra, preoccupa la variante Delta, monitorato l’arrivo dei tifosi inglesi

Rafforzati ulteriormente i controlli attorno allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del match Ucraina-Inghilterra. Saranno allestiti dei check point in alcuni punti a ridosso dello stadio per una verifica da parte delle forze dell’ordine prima di accedere ai tornelli.

Gli accertamenti riguarderanno in particolare eventuali tifosi provenienti dalla Gran Bretagna e il rispetto della quarantena di 5 giorni. Controlli in aeroporti e stazioni ferroviarie della Capitale, sorvegliati ‘speciali’ già da oggi anche i luoghi della movida e di attrazione della città.

Massima l’attenzione per monitorare l’eventuale arrivo di tifosi dall’Inghilterra, alla luce dell’allarme per la variante Delta. Rafforzati i servizi per verificare il rispetto della quarantena obbligatoria per chi arriva dal Regno Unito. Sotto la lente domani la zona dello stadio, le fan zone e anche pub e locali del centro dove tifosi inglesi potrebbero andare per vedere i match.