“Ulisse” con Alberto Angela, in esclusiva 4K su tivùsat al canale 210

ROMA – Sabato 29 settembre alle 21.25 su Rai 4K (canale 210 di tivùsat), ci sarà Alberto Angela con le nuove puntate di Ulisse, un lungo viaggio nel futuro tecnologico della televisione: maggior dettaglio, maggior senso di profondità e grande realismo.

Con il 4K si coglierà ogni piccolo dettaglio, ricavandone una sensazione di coinvolgimento del tutto nuova. Immagini più dettagliate, colori più brillanti, una risoluzione quattro volte più elevata dell’alta definizione, per immergersi in un evento televisivo unico. Gli utenti dotati di televisori compatibili vivranno un’esperienza di visione senza precedenti attraverso luoghi, eventi e personaggi che hanno segnato la storia, dalla Cappella Sistina alla Shoah, da Cleopatra a Sissi. Tanti ospiti e un Virgilio d’eccezione: Gigi Proietti.

Ogni sabato in prima serata dal 29 settembre al 20 ottobre tutte le puntate di “Ulisse: il piacere della scoperta” saranno diffuse in 4K su tivùsat grazie alla partnership tra Rai, Tivù e Eutelsat. Il programma andrà in onda anche su Rai1 e Rai1 HD. Solo gli utenti che dispongono di un TV 4K e di una CAM certificata tivùsat HD o di un decoder 4k tivùsat, potranno vedere l’evento in 4K; per scegliere un TV 4K certificato tivùsat o per verificare se il tuo TV tivùsat è 4K, vai sul sito tivusat.tv/prodotti e scarica la lista nella sezione iDTV.