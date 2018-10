ROMA – Alberto Angela ha chiuso in bellezza il ciclo di “Ulisse”. Lo ha fatto dedicando l’ultima puntata del suo programma alla principessa Sissi. Il conduttore ha concluso la sua trionfale marcia con 4.453.000 spettatori, pari al 22,5% di share, che hanno seguito il sabato sera di Rai1.

Alberto Angela ha portato il suo pubblico nel cuore della dinastia degli Asburgo, raccontando la vita emozionante della principessa, conosciuta da tutti anche se non nei dettagli del suo carattere anche ribelle, che avrebbe aperto la strada a molti cambiamenti. “Ulisse” è stato talmente apprezzato che, online, molti già si lamentano per questa ultima puntata (dalla prossima settimana arriverà Antonella Clerici con il suo “Portobello”) e chiedono alla Rai di far proseguire ad Angela la sua missione.

Il viaggio di Ulisse in quattro puntate è iniziato il 29 settembre con la Cappella Sistina, proseguito con Cleopatra, la regina che sedusse Roma, approdato sabato scorso nel quartiere ebraico della capitale per raccontare l’orrore del rastrellamento nazista del 16 ottobre 1943 e, in generale, della Shoah.

Ulisse è la serie di documentari più social della storia della Rai: le tre puntate del programma hanno generato 472 mila reazioni. La poesia C’è un paio di scarpette rosse, recitata da Gigi Proietti nella puntata sul rastrellamento del 16 ottobre 1943, ha totalizzato 750mila visualizzazioni su Facebook.