Ultimo, chi è il cantante che a Sanremo canta “I tuoi particolari”

ROMA – Niccolò Morriconi, in arte “Ultimo”, è salito sul palco del “Festival di Sanremo” con la canzone “I tuoi particolari”. Nato a Roma, quartiere San Basilio, nel 1996, Morriconi inizia a scrivere canzoni all’età di 14 anni. Decide di farsi chiamare “Ultimo” “per far capire subito per chi scrivo”. Nel 2017 debutta con il singolo “Chiave” che anticipa il primo album “Pianeti”. Nel 2018 partecipa a “Sanremo”, categoria “Nuove proposte”, con la canzone “Il ballo delle incertezze”. Alla fine “Ultimo”, il 9 febbraio, viene proclamato vincitore della categoria “Nuove proposte” vincendo anche il premio “Lumezia” per il miglior testo. Lo stesso giorno esce il suo secondo album: “Peter Pan”.

Quest’anno a Sanremo Ultimo si è presentato con il brano “I tuoi particolari”.

“La canzone – racconta “Ultimo” – racconta i dettagli di una persona che non c’è più. E questi dettagli, piccolissimi, diventano poi la parte fondamentale della mancanza. Sanremo? E’ una emozione fortissima. L’emozione è sempre la stessa. Spero di essere all’altezza. La mia canzone non ha un destinatario preciso”.

Questo il testo della canzone “I tuoi particolari”:

È da tempo che non sento più

La tua voce al mattino che grida «bu»

E mi faceva svegliare nervoso ma

Adesso invece mi sveglio e sento che

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Sei sempre stanco perché tu non hai orari…»

È da tempo che cucino e

Metto sempre un piatto in più per te

Sono rimasto quello chiuso in sé

Che quando piove ride per nascondere

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Ti senti solo perché non sei come appari»

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui.

È da tempo che cammino e

Sento sempre rumori dietro me

Poi mi giro pensando che ci sei te

E mi accorgo che oltre a me non so che c’è

Che mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Sei sempre stanco perché tu non hai orari…»

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui

Fra i miei e i tuoi particolari

Potrei cantartele qui

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui.