ROMA – Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci è andato in onda ieri sera, lunedì 21 gennaio, per la prima volta senza censure in prima serata su Rai2, nella versione integrale restaurata. Un commento al film del direttore della rete Carlo Freccero, ha introdotto la visione dell’opera che nel 1972 costò a Bertolucci la condanna per offesa al comune senso del pudore e la privazione dei diritti civili per cinque anni.

Una scelta, quella della Rai, che è stata accolta con favore dal pubblico sui social: “Bene che non vi siano state censure, attendo però versione integrale anche di Brokeback Mountain, la prossima volta. Intanto, grazie Freccero”, scrive qualcuno. E ancora: “Un mitico Freccero irrompe sugli schermi per presentare Ultimo tango a Parigi versione integrale. E chiude dicendo: saremo in pochi, ma saremo i migliori”. Non sono mancate però le critiche: “Com’è che mandano in prima serata su Rai2 un film hard, senza censure? Non esiste più la fascia protetta?”.

A suscitare scandalo è sempre stata la “scena del burro”, con il rapporto sessuale violento tra Marlon Brando e Maria Schneider.