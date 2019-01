ROMA – Il direttore di “Rai Due” Carlo Freccero ha deciso che lunedì 21 gennaio manderà in onda, per la prima volta, la versione non censurata di “Ultimo tango a Parigi”. Il film di Bernardo Bertolucci bandito per decenni per la famosa “scena del burro”: il rapporto sessuale violento tra Marlon Brando e Maria Schneide.

Al “Messaggero” Freccero difende la scelta.

In “Ultimo tango”, spiega il direttore, non c’è sesso: il film del del 1972 è “una storia di amore e di morte nella Parigi malinconica e decadente degli anni 70”. “Oggi la censura tace – conclude -, ma il film appare, per molti versi, politicamente scorretto. C’è lo stupro, presentato come un atto di liberazione e non di sopraffazione maschile, c’è il femminicidio capovolto di Maria Schneider che uccide Brando non per lo stupro, ma per il suo tardo innamoramento, percepito da lei come un vincolo. Il politicamente corretto è una censura ben più forte della censura dell’alto. Perché viene dal basso ed è vissuta da noi come una nostra libera scelta e non come risultato di propaganda”.