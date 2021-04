Chi è Umberto Tozzi: età, dove è nato, figli, moglie, ex compagna Serafina Scialò morta del cantante di Ti amo e Gloria. Tozzi è il super ospite nella puntata di venerdì 30 aprile a Top Dieci, il gioco varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani.

Anche questa settimana si fronteggiano due squadre, composte ognuna da 3 personaggi famosi. La prima formata da Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini. La seconda da Anna Tatangelo, Diletta Leotta, Sabrina Salerno.

Umberto Tozzi, intervistato da Carlo Conti, racconta quali sono le classifiche della sua vita.

Umberto Tozzi: età, altezza, dove è nato

Nato a Torino il 4 marzo 1952, sotto il segno zodiacale dei Pesci, Umberto Tozzi ha da poco compiuto 69 anni. E’ alto 1 metro e 79. Il papà, poliziotto, è originario di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, la madre, casalinga, di Montesarchio, in provincia di Benevento. Umberto è fratello di Franco, anche lui cantante negli anni sessanta e di Mafalda Tozzi.

Umberto Tozzi comincia a suonare la chitarra giovanissimo a 13-14 anni, nella sala prove dell’oratorio della chiesa Gesù Adolescente. L’anno dopo, era il 1967, era già il chitarrista della band del fratello maggiore Franco.

Umberto Tozzi, carriera

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, inizia a farsi notare sulla scena musicale e suona anche in un singolo di Lucio Battisti, Incontro d’amore.

Negli anni Settanta con Damiano Dattoli e Massimo Luca dà vita al trio Data. Il gruppo incide l’album Strada bianca, con un discreto seguito.

Il vero successo arriva però nel 1977, con la leggendaria Ti amo: vince il Festivalbar e resta prima in classifica per tre mesi in Italia, vendendo circa 8 milioni di copie in tutto il mondo.

Nel 1978 esce un altro disco di grande successo, Tu. L’anno seguente Tozzi lancia Gloria, spopolando ancora nelle classifiche di tutto il mondo.

Nella seconda metà degli anni Ottanta, in collaborazione con Giancarlo Bigazzi e Raf, scrive Si può dare di più, presentato a Sanremo nel 1987 con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri. L’inedito terzetto trionfa anche nelle classifiche di vendita.

Il sodalizio con Raf prosegue e insieme scrivono anche Gente di mare, ottenendo un grande successo in tutto il mondo. Nel 1990 Tozzi torna a Sanremo con Gli altri siamo noi, senza riscuotere grandi consensi.

Umberto Tozzi, ex compagna Serafina Scialò morta

Umberto Tozzi ha avuto una lunga relazione con la friulana Serafina Scialò, trovata lo scorso gennaio senza vita nella sua abitazione a Udine.

Dalla loro unione è nato il suo primo figlio, Nicola Armando. Dopo la fine della loro storia, nel 1984, la Scialò, che viveva a Udine, si è rifiutata sistematicamente di far incontrare il padre e il figlio come stabilito in sede di giudizio. In una intervista al Corriere della Sera, il cantante ha raccontato che la donna lo aveva mandato sul lastrico, incassando 350 milioni da due assegni in bianco che lui le aveva firmato.

“Anche se mi aveva lasciato sul lastrico io rinunciai all’azione penale: era la madre di mio figlio”, ha detto Tozzi.

Umberto Tozzi, moglie e figli

Nel 1995 Umberto Tozzi ha sposato Michela Micheliotto. Con lei ha avuto altri due figli: Gianluca, 34 anni, e Natasha, 32. I due coniugi vivono dal 1991 a Montecarlo.

Recentemente Natasha Tozzi, professione modella e influencer, è stata paparazzata con Andrea Iannone.