Un Passo dal Cielo 6: dove è stata girata la fiction, chi interpreta Emma, il ruolo di Enrico Ianniello

Un Passo dal Cielo 6 è la fiction di Rai Uno in onda ogni giovedì sera in prima serata: vediamo dove è stata girata e chi interpreta Emma, oltre al ruolo recitato da Enrico Iammiello con Daniele Liotti.

Un Passo dal Cielo 6: dove è stata girata la fiction Rai

Mentre le prime stagioni di Un Passo dal Cielo con protagonista Terence Hill erano state girate quasi tutte in Trentino Alto-Adige nella zona del lago di Braies soprattutto, la sesta stagione si sposta anche in Veneto. In particolare dal Lago di San Vito alle strade di Padola nel Comelico Superiore, passando per Cortina d’Ampezzo e Auronzo di Cadore.

Un Passo dal Cielo è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 2011. È incentrata per le prime tre stagioni sulla vita di Pietro Thiene, interpretato da Terence Hill, comandante di squadra del Corpo forestale di San Candido, in Trentino-Alto Adige. Dalla quarta stagione il nuovo comandante è Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, che dalla sesta stagione si trasferisce a San Vito di Cadore, in Veneto. Dalla sesta stagione è nota anche con il sottotitolo I Guardiani.

Un Passo dal Cielo 6, chi interpreta Emma

Il personaggio dell’etologa Emma Giorgi è interpretato da Pilar Fogliati, pseudonimo di María Del Pilar Fogliati. Nasce ad Alessandria ma cresce a Mentana a Roma e inizia ad appassionarsi alla recitazione a sedici anni, quando i suoi genitori la iscrivono ad un corso di teatro amatoriale. Successivamente si diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Tra i punti di riferimento attoriali ha citato Monica Vitti e Paola Cortellesi.

Poco più che ventenne inizia a recitare in teatro, mentre nel 2015, a ventitré anni, interpreta Betta nella mini serie tv Il Bosco. Nel 2016 arriva il salto sul grande schermo con la partecipazione al film di Fausto Brizzi Forever young. Dal 2017 interpreta appunto l’etologa Emma Giorgi.

Enrico Ianniello e altri personaggi di Un Passo dal Cielo 6

Enrico Ianniello interpreta Vincenzo Nappi (stagione 1-in corso). È il vice questore aggiunto di San Candido, stereotipo del napoletano verace che viene trasferito in mezzo ai monti. Inizialmente s’innamora di Silva, mentre in seguito intraprende un’altalenante relazione con Eva, la quale lo renderà padre di Carmela detta Mela, che Vincenzo crescerà da solo perché la sua relazione con Eva si conclude nella quinta stagione. Nella sesta stagione si è trasferito con la figlia a San Vito di Cadore, seguito da Isabella, Huber e la sua famiglia, e si è fidanzato con Elda.

Francesco Neri (stagione 4-in corso), interpretato da Daniele Liotti. È il nuovo ispettore capo forestale, subentrato a Pietro. Ha perso il figlio Marco, sparatosi accidentalmente con una pistola lasciata incustodita; l’episodio lo allontana dalla moglie, Livia, che lo incolpa della morte del bambino. Ex membro delle forze speciali, è un cecchino. A San Candido si avvicina all’etologa Emma. Nella quinta stagione inizia una relazione con lei e nella sesta verrà rivelato che Emma è morta dopo il matrimonio con Francesco. In seguito a questo ennesimo lutto, Francesco dismette la divisa di forestale e progetta di guidare un branco di lupi in Slovenia, realizzando il sogno di Emma. Decide, però, di fermarsi temporaneamente a San Vito di Cadore, dove il suo amico commissario Vincenzo si è trasferito, per scoprire il mistero dietro il tentato omicidio di Dafne Mair.

Manuela Nappi (stagioni 3, 6-in corso), interpretata da Giusy Buscemi. È la sorella del vice questore aggiunto Vincenzo Nappi, inizierà una relazione con Giorgio, nipote di Pietro. La ritroviamo nella sesta stagione, in procinto di sposare il suo nuovo fidanzato Antonio. Quando manda a monte le nozze perché spaventata dagli atteggiamenti dell’uomo, decide di fermarsi a San Vito di Cadore dal fratello.