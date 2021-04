Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani: anticipazioni prima puntata della serie tv in onda su Rai1

Va in onda questa sera su Rai1 la prima puntata di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani, attesissima serie tv in onda esattamente a dieci anni di distanza dalla prima stagione. Guardiani contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. E’ in questo ruolo che ritroviamo ancora una volta Daniele Liotti l’affascinante ex comandante della Forestale.

Le anticipazioni di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani

Daniele Liotti è Francesco Neri, che si è autoisolato fra le montagne dopo la morte dell’amata moglie Emma. Enrico Ianniello invece è il commissario Vincenzo Nappi, oggi nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore. Nel cast, conferme come Gianmarco Pozzoli nelle vesti dell’immancabile Huber, alcuni ritorni come Giusy Buscemi in quelle di Manuela Nappi, la sorella del commissario, già conosciuta nelle precedenti stagioni, che torna tra le Dolomiti per sposarsi, e tante new entry.

I nuovi personaggi di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani

Tra i nuovi personaggi: Serena Iansiti che interpreta la sfrontata e spumeggiante Carolina; Carlo Cecchi nel ruolo di Christoph, mitico montanaro che vive con un’aquila che solo lui è riuscito ad addomesticare; Aurora Ruffino che entra nella serie nei panni di Dafne Mair, una misteriosa donna trovata in fin di vita da Francesco. E ancora Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli e la partecipazione di Pilar Fogliati. Tutti protagonisti di nuove e appassionanti avventure, vissute a un passo dal cielo.

Anche questa sesta serie è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per la regia di Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena. I primi due episodi di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, sono disponibili in anteprima su RaiPlay.