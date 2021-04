Un passo dal cielo 6 – I Guardiani torna stasera alle 21.25 su Rai Uno. Si tratta del quarto appuntamento con la fiction che vede protagonisti Daniele Liotti ed Enrico Ianniello nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore.

Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la lotta per la custodia dell’ambiente

I protagonisti della fiction continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti.

Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, Tanatosi il titolo dell’episodio di stasera

Nell’episodio dal titolo Tanatosi, una ingegnere mineraria viene ritrovata in fin di vita. Vincenzo e Francesco dovranno indagare tra gli interessi torbidi che la miniera ha portato nella valle, scoprendo che i delitti del presente hanno radici lontane. Vincenzo intanto viene a conoscenza di un fatto importante riguardo Francesco e deve prendere decisioni che potrebbero mettere a repentaglio la loro amicizia. Proprio mentre un anello dimenticato mette il commissario in una posizione difficile con Elda.

Dove è stata girata la fiction

Mentre le prime stagioni di Un Passo dal Cielo erano state girate quasi tutte in Trentino Alto-Adige nella zona del lago di Braies soprattutto, la sesta stagione si sposta anche in Veneto. In particolare dal Lago di San Vito alle strade di Padola nel Comelico Superiore, passando per Cortina d’Ampezzo e Auronzo di Cadore.

Un Passo dal Cielo è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 2011. È incentrata per le prime tre stagioni sulla vita di Pietro Thiene, interpretato da Terence Hill. Il comandante della squadra del Corpo forestale è a San Candido, in Trentino-Alto Adige. Dalla quarta stagione il nuovo comandante è Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. A partire dalla sesta stagione, il comandante si trasferisce a San Vito di Cadore, in Veneto.