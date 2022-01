Un Posto al Sole, le anticipazioni della puntata di oggi: Riccardo Ferri e Marina, ecco cosa succederà

Cosa succederà nella puntata di oggi, martedì 25 gennaio, di Un Posto al Sole? Ecco qualche anticipazione della soap opera di Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni della puntata di martedì 25 gennaio

Roberto Ferri è molto determinato e tenterà di mettere Marina di fronte ai suoi veri sentimenti per lui. Fabrizio Rosato invece è sempre più disperato e sembra vicino a compiere un gesto estremo. Che cosa succederà?

Intanto a presenza sempre maggiore di Alberto Palladini nella sua vita rende infelice Clara. Patrizio Giordano invece riesce finalmente a riconoscere i propri errori.

Ma non è finita qui. Salvatore Cerruti sta per parlare a Mariella delle sue difficoltà sentimentali. Ma arriva Bice e… E non resta che aspettare la puntata di stasera.

25 anni di Un Posto al Sole

La prima puntata andò in onda il 21 ottobre del 1996. Da allora sono state trasmesse circa 6mila puntate. Questi sono solo alcuni dei numeri che testimoniano l’imponente macchina autoriale e produttiva che sta dietro ad uno dei prodotti seriali di maggior successo e che fanno di Un posto al sole – “UPAS” per la numerosa e sempre crescente community di fan – il daily drama più longevo della televisione italiana, seguito da una media di circa 1,6 milioni di telespettatori con picchi di share pari all’8,5% (relativi al periodo 1 settembre-15 ottobre 2021).

La serie, prodotta da Rai Fiction, Fremantle in collaborazione con il Centro di Produzione TV Rai di Napoli, intreccia i temi classici del daily drama – amori, intrighi, vendette, gelosie, amicizia – al vissuto quotidiano e al sociale. Criminalità organizzata, tossicodipendenza, violenza sulle donne e stalking, bullismo, ludopatia, adozione e infanzia, ecologia e difesa dei diritti degli animali sono solo alcune delle tante tematiche affrontate in questi 25 anni. Una menzione speciale va agli oltre 2000 attori che si sono avvicendati tra i quali ricordiamo i “veterani”, presenti sin dalle prime stagioni: Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Germano Bellavia, Claudia Ruffo, Alberto Rossi, Peppe Zarbo, Nina Soldano, Riccardo Polizzy Carbonelli, Michelangelo Tommaso e Maria Giulia Cavalli.