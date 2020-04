Un Posto al Sole si ferma venerdì 3 aprile (causa coronavirus). Al via le repliche

ROMA – Oggi, 3 aprile, è una data storica per “Un posto al sole” perché andrà in onda l’ultima puntata. Infatti da lunedì 6 aprile non ci saranno più puntate inedite ma solo repliche, a partire da quelle datate 2012.

Così come tutte le produzioni cinematografiche e televisive del mondo, anche Un posto al sole è stato costretto ad arrendersi al Covid-19, nella speranza che l’emergenza rientri il prima possibile per permettere all’industria di ripartire.

Per la prima volta da quando la soap di Raitre è in onda, appuntamento immancabile per milioni di spettatori ogni giorno, da quasi 25 anni, la trama s’interrompe lasciando al pubblico il dubbio su quando rivedremo i nuovi episodi.

Un Posto al Sole, le repliche

Raitre, come detto, da lunedì 6 aprile manderà in onda i vecchi episodi. L’obiettivo è quello di raccontare la genesi dell’amore tra Serena e Filippo visto che, proprio in queste settimane, si è assistito a quella che sembra una rottura definitiva tra i due.

Inoltre le trame delle puntate in replica, riprendono dal periodo in cui Roberto Ferri ha scoperto di essere il padre del bambino atteso Greta Fournier e Filippo ha incontrato suo fratello Tommaso a Bologna.

Tra i protagonisti vi sarà sicuramente il personaggio di Roberto, molto agitato per via del responso del test della paternità a cui si è sottoposta Greta.

La donna, infatti, è incinta di un bambino, il cui padre altri non è che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). La notizia sconvolgerà l’uomo, mentre la Fournier approfitterà della situazione per avvicinarsi sempre di più a lui.

Anche un altro fronte sembrerebbe destare preoccupazione a Ferri: l’uomo è in pensiero per il figlio Filippo e lo rimprovererà per non aver effettuato il ciclo di dialisi.

Filippo deciderà di partire alla volta di Bologna nel tentativo di rintracciare Carmen. Una volta lì, però, si imbatterà casualmente in un’altra persona. Si tratta di Tommaso, il fratello che ha incontrato del tutto fortuitamente nel capoluogo dell’Emilia Romagna. (fonte RAI TRE)