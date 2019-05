NAPOLI – La piccola Ludovica Nasti, giovanissima attrice de L’Amica Geniale, approda nel cast di Un posto al sole, la longeva e popolare soap opera italiana di Rai Tre ambientata a Napoli.

A dare l’annuncio è stato un attore storico della soap, Patrizio Rispo, che interpreta il portiere di Villa Palladini Raffaele.: “Da oggi ho una nuova amica, dall’aspetto sembra geniale. Che dite le facciamo un’accoglienza calorosa?”, ha scritto Rispo sui social, ironizzando proprio sul titolo del film interpretato dalla Nasti e tratto dalle opere di Elena Ferrante.

Nella soap opera di Rai3 Ludovica Nasti vestirà i panni di Mia Parisi. Il debutto è previsto per il 6 giugno prossimo.

A soli dodici anni Ludovica Nasti ha già lavorato come modella, ma quella ne L’Amica geniale è stata la sua prima esperienza da attrice: “Prima del film volevo fare la calciatrice o la ballerina hip hop”, ha raccontato la bambina, che per essere scritturata nel ruolo di Lila Cerullo ha affrontato otto mesi di provini con 8mila aspiranti.

La vita sul set non è stata facile: sveglia alle 6, trucco, lavoro fino alle 17. Quindi studio fino alle 18:30 con un insegnante privato, per non restare indietro. Ludovica ha ammesso di essere ormai di certa di voler fare l’attrice. Ha anche precisato che la sua icona è Sophia Loren. (Fonti: Instagram, AdnKronos)