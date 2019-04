ROMA – Franco Di Mare sta per lasciare Uno Mattina? Secondo quanto scrive Blogo il giornalista, storico conduttore del programma contenitore di Rai Uno, sarebbe in procinto di passare ad un incarico dirigenziale nella tv pubblica.

Secondo il sito di gossip e tv alla prossima stagione potremmo non vedere più Di Mare nei panni del conduttore di Uno Mattina, che presenta ininterrottamente dal 2014.

Ma la sua non sarebbe una mancata conferma, bensì una promozione: Di Mare, infatti, passerebbe da un incarico forse di vicedirezione, non è chiaro se di una testata giornalistica Rai o se di una rete. Quel che è certo è che in questo caso non potrebbe mantenere la conduzione del programma di Rai Uno, dal momento che le norme della tv di Stato non consentono di avere sia ruoli dirigenziali sia di conduzione.

Nel caso in cui la voce raccolta da Blogo venisse confermata si dovrà vedere chi prenderà il posto di Franco Di Mare nella nuova edizione del programma a partire dal prossimo settembre. Nel frattempo per le puntate estive la Rai, come anticipato da Blogo, ha scelto Roberto Poletti, che condurrà Unomattina a partire da giugno al fianco della confermata Valentina Bisti. (Fonte: Blogo)