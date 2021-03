Unomattina, conduttori out: Monica Giandotti in quarantena, Marco Frittella non c’è, in studio Barbara Capponi

Unomattina, conduttori out. Monica Giandotti è in quarantena e Marco Frittella non c’è. Per questo mercoledì 10 marzo in studio c’era Barbara Capponi.

L’assenza della Giandotti era nota. La conduttrice è stata a contatto con una persona positiva al Covid. Per questo, pur non avendo sintomi, è in quarantena. E sta conducendo da casa la trasmissione di Rai 1.

Marco Frittella invece è assente per motivi personali, che comunque pare non abbiano niente a che vedere col Covid. Al suo posto, in studio, è stata chiamata Barbara Capponi. Che formerà dunque un inedito team al femminile (e a distanza) con la Giandotti in versione casalinga.

Unomattina, conduttori out: Barbara Capponi al posto di Marco Frittella

Marco Frittella assente mercoledì 10 marzo da Unomattina. L’aveva anticipato il sito TvBlog, esperto di questioni del piccolo schermo. Che ha annunciato anche la sostituzione di Barbara Capponi. Ma Frittella, a differenza della collega Monica Giandotti, almeno non è assente perché in quarantena o per motivi legati al Covid. Almeno così dovrebbe essere.

Unomattina, il messaggio di Monica Giandotti in quarantena

Monica Giandotti, che aveva già condotto da casa la puntata del 9 marzo, aveva spiegato il motivo della sua assenza dallo studio. “Per il rispetto delle normi anti-Covid sono a casa per aver avuto un contatto con una persona poi risultata positiva. Può succedere facendo il nostro lavoro: molti italiani lo sanno. Per il momento sto bene, però per un po’ dovremo vederci in queste condizioni”.