ROMA – Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta a Uomini e donne. L’ex tentatore di Temptation Island ha preferito la modella genovese Arianna Cirrincione alla romana Federica Spano. “La chimica non si spiega”, ha detto Cerioli che in realtà era già stato sia corteggiatore che tronista del programma di Maria De Filippi, non riuscendo però a trovare l’amore.

Cerioli, originario di Bologna, dopo il Grande Fratello 13 aveva preso parte a Uomini e donne per trovare l’amore, ma non era stato molto fortunato. Prima come corteggiatore di Ramona Amodeo, poi come tronista, ne uscì senza trovare l’anima gemella, salvo poi fidanzarsi con Valentina Rapisarda. Dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, il bolognese è tornato dalla De Filippi ma stavolta la scelta c’è stata ed è stata anche repentina.

Il tronista ha parlato prima con la Spano: “Credo che tu sia una ragazza molto in gamba, molto carina, sei una persona che merita, so che non sei una stupida, so che sai che non sei la mia scelta”. E lei replica: “In bocca al lupo”.

Poi si rivolge alla Cirrincione con uno sguardo decisamente innamorato: “Niente, mi piaci un sacco e non vedo l’ora di uscire da qua”. E Arianna ha replicato: “Non mi aspettavo che oggi scegliessi, ma quando ho visto le due sedie ero contenta perché credevo fortemente che la cosa fosse tra me e te dopo l’ultima esterna che per me ha parlato da sola”. E poi un bacio appassionato.