ROMA – Paura per l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Offredi che ha rivelato ai fan di essere da mesi vittima di una/o stalker. E’ stato lo stesso modello a raccontarlo tra le sue Stories di Instagram. Offredi che nel 2013 si è conquistato le simpatie del pubblico, sbarcando nel dating show di Canale 5, negli anni ha acquisito sempre maggiore visibilità unendosi alla squadra di postini della trasmissione C’è posta per te.

Da allora ha portato avanti la sua carriera di modello ed è diventato anche un influencer di Instagram. Ma con la popolarità sono arrivati anche gli irriducibili haters. Solo che questa volta non si sono limitati a sterili insulti e attacchi sul web, ma sembra che siano andati oltre. Tanto da costringere Offredi a denunciare pubblicamente l’accaduto.

“È ormai da diverso tempo che qualche furbacchione si diverte a stalkerarmi – si è sfogato su Instagram – Fin quando si trattava solo di me, ahimè mi son sempre fatto scivolare tutto addosso, ma ora che si stanno coinvolgendo persone a me vicine o che conosco, la cosa non mi va più bene”.

Quindi l’ex tronista ha annunciato di essere passato alle maniere forti per difendersi: “Volevo avvisare i miei amici e le persone che si rapportano con me nella vita di tutti i giorni – ha spiegato– che mi dispiace se si debbano trovare coinvolte in queste ca***te per colpa di qualche sfigata/o che non ha nulla da fare nella sua misera e triste vita. Inoltre volevo dire a questa persona/e che sto già prendendo seri provvedimenti. A buon intenditor poche parole”. (Fonte: Instagram)