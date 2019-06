ROMA – E’ durata pochissimo la storia d’amore tra Angela Nasti e Alessio Campoli. L’ex tronista di Uomini e Donne e il suo corteggiatore si sono già lasciati, un paio di settimane dopo la scelta. A confermare le voci al riguardo sono stati gli stessi protagonisti.

“E’ stata una decisione condivisa… Non ci sono buoni e cattivi, siamo in buoni rapporti”, ha fatto sapere la sorella della blogger Chiara Nasti. E a chi già adombra sospetti risponde: “Mi chiedo perché affrontare questa situazione partendo in quarta e sparando cattiverie. Affrontate questo dramma con la stessa serenità con cui lo stiamo facendo noi”.

Così anche Alessio Campoli che, nonostante la rottura, ha preso le difese di Angela: “Lei non voleva far soffrire nessuno – ha detto – e io oggi spezzo una lancia a favore di questa persona che mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati di fronte al problema! (…) Il mio cuore mi ha portato a vivere questi mesi che rivivrei mille volte come li ho vissuti e sempre con la stessa persona! Ho la coscienza pulita da sempre e non mi serve buttare fango sopra agli altri soprattutto non porto rancore a nessuno e non sputo nel piatto dove ho mangiato. Voglio tanto bene ad Angela nonostante come sia andata perché per me è una persona importante e lo sarà sempre!”. (Fonte: Uomini e Donne, Instagram)