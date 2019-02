ROMA – Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne. La sorella di Chiara Nasti, nota blogger ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, siederà accanto ad Andrea Zelletta, anche lui protagonista nella prossima stagione del dating show di Maria De Filippi.

Angela, 19 anni, napoletana, si definisce “una ragazza solare, testarda ed esigente, soprattutto con me stessa”. Un carattere deciso, nonostante la sua giovanissima età. La bella Angela si presenta così: “Sono determinata, sicura di me e di quello che voglio. Mi piace uscire con le amiche, ma anche tanto stare a casa. Odio la falsità e l’ipocrisia e dico sempre quello che penso. E anche se non parlo, tutto mi si legge in faccia, perché sono una ragazza trasparente che non ha paura di esporsi”.

Con la sorella Chiara, afferma di avere “un rapporto di amore e odio, ma siamo inseparabili”. Per lei gli affetti vengono prima di tutto: “La mia famiglia è la cosa più importante che ho e non smetterò mai di ringraziarla per avermi seguita e protetta da tutto. Mia sorella è il mio punto di riferimento ed è stata molto fortunata perché è riuscita a trasformare la sua passione in un lavoro”.

A Uomini e Donne Angela cerca l’uomo della sua vita: è stata innamorata una sola vota, dice, e la storia è finita perché lui non era in grado di metterla al centro del suo mondo: “Il mio uomo ideale deve attenzioni solo su di me, amo essere corteggiata e credo che un uomo non debba mai smettere di corteggiare la sua donna. Di un uomo mi colpisce lo sguardo, le mani e il sorriso”.