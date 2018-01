ROMA – Annamaria lascerà il trono over dopo la strigliata ricevuta da Maria De Filippi a Uomini e donne? Questa la domanda che i fan continuano porsi in attesa della puntata in onda il 12 gennaio. La dama infatti è riuscita a rimanere sulla sedia del programma e dice di non riuscire a trovare quello che cerca, cioè l’amore. Dopo essere stata avvistata in giro per Napoli con Raffaele, un ex cavaliere di Uomini e donne per cui aveva un debole, la dama indecisa si era beccata una lavata di capo da Maria De Filippi che le ha detto: “Alza il sedere, non sei Miss Mondo”.

A raccontare le anticipazioni della puntata in onda su Canale 5 questo venerdì è il sito Sussidiario.net, che spiega come in molti temono che Anna provi ancora qualcosa per l’ex cavaliere di Uomini e donne e per questo non riesca a mettersi in gioco all’interno della trasmissione, motivo per cui la De Filippi l’ha sgridata in studio: