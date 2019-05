Beatrice Valli critica Bella Hadid: follower furiosi con l'ex di Uomini e donne

ROMA – Beatrice Valli è stata attaccata dai suoi stessi follower su Instagram dopo aver criticato la modella Bella Hadid per i ritocchini a cui si è sottoposta. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne e compagna di Marco Fantini ha partecipato a un evento a cui era presente anche la top model, criticandola per l’uso della chirurugia e facendo infuriare i suoi stessi fan.

Non è la prima volta che Beatrice Valli viene contestata sul suo profilo Instagram. L’influencer ed ex corteggiatrice ha così detto la sua sui ritocchini estetici di Bella Hadid e i followers si sono subito scatenati. “Io non ho sminuito nessuno!”, ha risposto per le rime su Instagram, spiegando che “ho detto che è una delle ragazze più belle per me ma che si parla tanto di bellezza ma alla fine non è naturale. Quindi per essere arrivata ad essere così bella, si è ritoccata anche troppo secondo me”.

Parole che hanno scatenato le polemiche, con molti fan che le hanno ricordato di come si sia rifalla il seno dopo aver allattato il primo figlio, avuto dal precedente compagno: “Non ho mai rifatto nulla se no il seno”, sottolinea lei ammettendolo. Insomma, la polemica imperversa ma c’è anche chi difende l’ex di Uomini e donne, che alla fine chiede ai suoi follower: “Sto leggendo cose assurde. Più solidarietà femminile”.