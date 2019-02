ROMA – Duro sfogo di Claire Turotti, del trono over di Uomini e donne, su Instagram. Nelle ultime settimane Claire è stata accusata di aver imbrogliato tutti, compresi pubblico e redazione del programma.

La cosa ha infastidito molto anche la conduttrice Maria De Filippi. E così adesso la Turotti ha deciso di provare a giustificare quando fatto, ed in particolare il filmato che sarebbe stato registrato da un telespettatore e poi inviato a Gianni Sperti.

Nel video, mandato in onda dalla De Filippi, si vedono Claire e Giambattista mettersi d’accordo su ciò che avrebbero dovuto dire e fare nel corso delle varie puntate. Secondo la De Filippi il filmato è inequivocabile, e la messinscena sarebbe stata ideata proprio da Claire, mentre Giambattista l’avrebbe solo aiutata nella realizzazione. Per questo De Filippi ha detto a Turotti di non volerla più nel programma, e così la dama e il cavaliere hanno dovuto lasciare la trasmissione.

Ma adesso Claire è tornata all’attacco su Instagram, dove ha negato tutte le accuse e ha scritto: “Ma veramente? Voi c’eravate tutti e tutte? Facile lapidare senza concedere diritto alla difesa. Vergognarmi? Di essere stata credulona si, ma non di aver truffato nessuno e nessuna di voi. Alla fine io pago per averci creduto, e voi? Avete perso qualcosa o qualcuno vi ha insultato?”.