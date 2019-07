LAURO (AVELLINO) – Tragico incidente domestico per Anna e Carmine, coppia del trono over di Uomini e donne di Maria De Filippi. La settimana scorsa una esplosione è scoppiata nella villetta in cui la coppia vive a Migliano, frazione di Lauro, in provincia di Avellino.

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 9 di mattina di martedì 24 giugno: Anna era andata ad aprire il frigorifero in cucina – gesto che forse ha fatto da innesco -, mentre il compagno era in bagno, quando la villetta è saltata in aria, forse a causa di una fuga di gas.

Nello scoppia entrambi sono rimasti feriti, ma Carmine in modo lieve, ed è stato medicato sul posto. Per Anna, invece, la situazione è molto più grave. La donna è stata trasportata al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Bari, dove è tutt’ora ricoverata. Nell’esplosione la signora, 71 anni, ha subito gravi ustioni alle gambe, alle braccia e alla testa e lotta tra la vita e la morte.

Anna e Carmine si erano conosciuti due anni fa al programma Mediaset di Maria De Filippi. Tra di loro era scattato un colpo di fulmine, tanto che erano subito dopo andati a vivere insieme a Migliano, nella villetta di Carmine. Settimana scorsa la tragedia. (Fonte: KontroKultura)