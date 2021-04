Tina Cipollari e Gemma Gargani, a Uomini e Donne volano gli stracci per l’ennesima volta. Gemma decide di chiudere la conoscenza con Roberto e la Cipollari attacca: “Sei la donna più falsa, subdola. Sei proprio una grande ipocrita” dice la Cipollari alla Galgani che replica: “Non lo sono, non voglio continuare ad investire energie in maniera negativa”.

Uomini e Donne, Tina attacca Gemma: “Quello che hai fatto è l’ennesima conferma”

Tina Cipollari è in collegamento e attacca ancora: “E’ la conferma che ti piacciono gli uomini giovani, aitanti. A te piace Nicola, tu lo guardi con gli occhi della…”. A questo punto interviene anche Gianni: “A te non piace Roberto, se ti fosse piaciuto avresti continuato”. La Galgani ha ormai deciso di chiudere la conoscenza con Roberto e prova a difendersi: “Mi piace” ma “c’è una incompatibilità caratteriale”.

Gemma Galgani-Tina Cipollari, rissa sfiorata

Tra le due prime donne del programma condotto da Maria De Filippi le liti sono ormai all’ordine del giorno. Circa un mese fa, Gemma Galgani e Tina Cipollari, durante esterna di Uomini e Donne “trono over” c’è stata quasi una rissa. Tina ha raggiunto Gemma e Domenico nel corso della loro esterna nella puntata del 30 marzo 2021 di Uomini e Donne di Maria De Filippi ed è successo il putiferio.

In un video caricato dalla stessa redazione di Uomini e Donne su Twitter, si vede che tra le due sono volate parole davvero pesanti.