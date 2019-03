ROMA – E’ stata la prima indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. La sua storia con Giorgio Manetti ha fatto innamorare anche il pubblico più attempato di Canale 5. Ma ora anche per Gemma Galgani pare sia arrivato il tempo dei saluti.

Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, la dama torinese che da anni occupa un posto d’onore nel dating show di Maria De Filippi, sarebbe prossima a lasciare. O meglio sarebbe proprio in procinto di essere scaricata dalla produzione. “Pure Maria De Filippi – scrive Nuovo Tv – non saprebbe più come comportarsi con la protagonista del trono over. In molti sono pronti a scommettere che il suo posto a Uomini e Donne sia decisamente a rischio”.

Eppure i fatti dicono il contrario: da anni ogni puntata del trono over comincia con uno spazio dedicato solo a lei e ai suoi sfortunati incontri amorosi, ai suoi sfoghi e alle sue goffe liti con Tina Cipollari.

In otto anni Gemma ha avuto modo di incontrare numerosi cavalieri, ma mai nessuno che l’abbia convinta ad abbandonare le luci della ribalta. In principio fu Ennio, un dentista veneto col quale ha avuto una storia durata ben 4 anni dal 2010 al 2014: inizialmente erano soltanto amici ma poi lui le confessò di amarla e Gemma lasciò insieme a lui il programma. Poi la storia è finita perché lui era ancora troppo legato alla sua ex moglie.

Subito dopo è stato il turno di Remo, boscaiolo umbro: lei era innamoratissima, lui poco coinvolto. Nel 2015 Gemma ha avuto un breve flirt con Paolo, milanese che la scaricò sostenendo di essere stato umiliato da lei perché non era in grado di giocare a burraco.

Ma il vero amore di Gemma è stato senza dubbio Giorgio Manetti, soprannominato da tutti il “gabbiano”. Sono stati insieme per nove mesi e poi lei lo ha improvvisamente lasciato perché lui non le aveva mai detto “Ti amo”. Poi si è pentita, ma lui non l’ha mai veramente perdonata. Successivamente è arrivato Marco Firpo, una storia che tra alti e bassi è durata quasi un anno. E poi ancora Michele D’Ambra, Gianfranco, Guido e Riccardo, tutte frequentazioni finite in malo modo.

E’ giunto il momento per la povera Gemma di rassegnarsi a una vita senza l’amore con la A maiuscola? O più semplicemente non è più lo studio di Maria De Filippi il luogo adatto per fare nuove conoscenze? Al momento sono solo voci, ma non è detto che a breve la dama torinese non decida di lasciare questi schermi.

Fonte: Nuovo Tv