ROMA – Brevissimo momento di gloria per Gemma Galgani a Uomini e Donne. E’ successo nella puntata del 1 maggio dedicata al Trono Over: anche se per pochi istanti la dama torinese ha potuto realizzare il suo sogno, ovvero quello di prendere il posto della sua eterna nemica Tina Cipollari.

E’ stata proprio l’esuberanza di quest’ultima a dare a Gemma lo spazio per agire: mentre Tina si è lanciata in un tour tra il pubblico per mostrare loro “le foto di Gemma in topless”, la dama si è fiondata verso l’ambita sedia da opinionista rimasta momentaneamente vacante e l’ha “usurpata” suscitando l’ilarità di tutto lo studio.

Una piccola rivincita per l’ormai storica protagonista del Trono Over, da sempre invisa alla vamp che non perde occasione per punzecchiarla. Eppure non sarebbe una cattiva idea, quella di cambiare ruolo, dopo anni di sfortunati incontri amorosi.

In otto anni Gemma ha avuto modo di incontrare numerosi cavalieri, ma mai nessuno che l’abbia convinta ad abbandonare le luci della ribalta. In principio fu Ennio, un dentista veneto col quale ha avuto una storia durata ben 4 anni dal 2010 al 2014: inizialmente erano soltanto amici ma poi lui le confessò di amarla e Gemma lasciò insieme a lui il programma. Poi la storia è finita perché lui era ancora troppo legato alla sua ex moglie.

Subito dopo è stato il turno di Remo, boscaiolo umbro: lei era innamoratissima, lui poco coinvolto. Nel 2015 Gemma ha avuto un breve flirt con Paolo, milanese che la scaricò sostenendo di essere stato umiliato da lei perché non era in grado di giocare a burraco.

Ma il vero amore di Gemma è stato senza dubbio Giorgio Manetti, soprannominato da tutti il “gabbiano”. Sono stati insieme per nove mesi e poi lei lo ha improvvisamente lasciato perché lui non le aveva mai detto “Ti amo”. Poi si è pentita, ma lui non l’ha mai veramente perdonata. Successivamente è arrivato Marco Firpo, una storia che tra alti e bassi è durata quasi un anno. E poi ancora Michele D’Ambra, Gianfranco, Guido e Riccardo, tutte frequentazioni finite in malo modo. (Fonte: Uomini e Donne)