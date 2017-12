ROMA – Gemma Galgani è stata silurata dal trono over di Uomini e donne. A dettare la sua cacciata Maria De Filippi e Tina Cipollari, che dopo l’ultima puntata della stagione del 2017 sono pronte ad un cambiamento. “Ha preso in giro tutti”, dice l’opinionista Tina, sottolineando come la Galgani non sembra aver dimenticato Giorgio e di conseguenza impegnarsi a conoscere nuovi uomini.

Dopo la tormentata storia tra Giorgio e Gemma, culminata con la loro separazione, la tronista era tornata nelle schiere di Uomini e donne, ma fin da subito i dubbi erano stati molti. Gemma aveva davvero dimenticato Giorgio? Questo si chiedeva Maria De Filippi che le ha intimato l’ultimatum: o conosce nuovi uomini seriamente o se ne vada. Il sito de Il Tempo scrive che dopo anni il caso Gemma Galgani volge al termine

“Nelle ultime puntate l’ha riportata con i piedi per terra: “Adesso è il momento di ragionare, io ho visto un uomo imbarazzato, distaccato, quel ballo è stato un sogno infranto” è stato il brusco risveglio di venerdì scorso. Gemma non si è permessa di darle torto, anzi le ha dato ragione (e l’aveva). Eppure la resilienza di questa donna è molto simile a “Ho visto cose che voi umani…”. Passa da: “Ci metto la faccia, i sentimenti non si controllano, solo io ero il tuo passerotto” a “se dovessi raccontare io certe cose su di te Giorgio… ma non ce l’hai un’etica?” con la rapidità di quando a 5 anni scarti i regali di Natale. E bisogna ammettere che per certi versi è addirittura affascinante la sua incapacità di arrendersi davanti all’evidenza.

Perfino Tina Cipollari, vox populi a volte frizzante, altre sopra le righe, è disorientata dall’insistenza con cui Gemma elemosina una seconda chance. Al settimanale “Vero” è tornata sul dualismo con la dama: “Peggiora giorno dopo giorno e non smette di stupirmi. Sono rimasta sconvolta. Dopo la famosa lettera di qualche anno fa, i tanti rifiuti ricevuti, i suoi tentativi di riavvicinamento puntualmente fallimentari, che fa lei? Il solito piagnisteo e gli dichiara nuovamente il suo amore. È davvero incredibile. Ha perso ancora una volta credibilità, io non mi ero sbagliata quando l’accusavo di prendere in giro tutti gli altri protagonisti del Trono Over che ha frequentato. Non può aver scoperto da un momento all’altro di provare ancora un sentimento per Giorgio, è evidente che covava da tempo qualcosa dentro sé e non aveva il coraggio di rivelarlo. Chissà, magari per orgoglio. Ma non ha poi nascosto così bene le sue reali mire, io me ne ero accorta da tempo e non ho mai smesso di farlo presente”.

L’opinionista sottolinea: “Ha preso in giro tutti gli uomini che ha frequentato in questa stagione come anche in quella passata. C’è poco da fare, è così. Ecco perché oggi mi chiedo, nel caso ci fossero ancora dei dubbi: come farà adesso? Sotto l’albero le farei trovare un bel gigolò, magari giovane, così che finalmente possa calmare i suoi bollenti spiriti! O, in alternativa, dei calmanti sempre allo stesso scopo”.