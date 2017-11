ROMA – Tra Gemma Galgani e Maria De Filippi la tensione è alle stelle. Le registrazioni delle nuove puntate del trono Over di Uomini e donne sono iniziate e pare proprio che Gemma si sia lasciata andare ad una confessione clamorosa sulla sua storia con Giorgio Manetti, facendo però infuriare la De Filippi.

Il sito Blasting News scrive che la storia d’amore tra Gemma e Giorgio è nata proprio sotto lo sguardo vigile della De Filippi al trovo over circa due anni fa, ma poi i due si sono detti addio. Ma sembra che Gemma non riesca a dimenticare il suo Giorgio:

“Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare di questo argomento e lo si farà anche in maniera piuttosto intensa, tanto che la stessa De Filippi si chiederà a questo punto quale sia la verità dei fatti e soprattutto come vuole comportarsi Gemma. Insomma la padrona di casa di Uomini e donne chiederà alla Galgani di essere sincera e di fare chiarezza con se stessa e i suoi sentimenti, così da evitare di ‘prendere in giro’ anche gli altri cavalieri che arrivano in trasmissione per conoscerla, così come è successo con Guido.

Sì, perché a quanto pare Gemma in queste settimane ha portato avanti delle nuove conoscenze con altri uomini ma nel suo cuore c’era sempre Giorgio, che potrebbe essere un vero e proprio ‘chiodo fisso’ per la dama torinese di Uomini e donne. Cosa succederà a questo punto? Gemma dopo essersi dichiarata apertamente a George riuscirà a convincerlo affinché il cavaliere le concedi una seconda possibilità oppure è troppo tardi per tornare indietro?”.