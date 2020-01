ROMA – Giorgio Manetti sembra aver trovato l’amore dopo aver archiviato la storia con Gemma Galgani nata dal trono over di Uomini e donne. Manetti aveva lasciato la Galgani dopo 7 mesi, ma poi ha rincontrato Caterina, una sua vecchia fiamma, e i due ora convivono a Firenze.

Manetti ha abbandonato il programma di Maria De Filippi nel 2018, dopo una tumultuosa storia tra lui e Gemma. Parlando della sua love story a Uomini e donne, ha detto: “I miei sette mesi con lei sono stati all’insegna della coerenza e della fedeltà, Quello che è successo dopo mi ha profondamente sorpreso proprio perché non ho nulla di cui sentirmi in colpa. Mi ha accusato di non averla amata. Il pubblico in studio applaudiva lei e contestava me”.

Nell’intervista disse: “E’ una donna intelligente ma, dopo che sei stata dieci anni in una trasmissione, come fai, a dire al pubblico, specie alla nostra età, che stai ancora cercando. L’amore? L’amore non te lo porta nessuno. Le direi: ama prima te stessa”.

Poi parlando della sua nuova fiamma, ha rivelato: “E’ una mia ex fidanzata. Abbiamo avuto una storia dal 2007 al 2009, poi ci siamo incontrati di nuovo verso la fine della mia ultima stagione a “U&D”. Dopo quasi dieci anni che non ci vedevamo, ho ritrovato una donna meravigliosa, pulita dentro e fuori proprio come ricordavo, abbiamo ritrovato la stessa passione, la stessa intensità di un tempo e devo dire che accanto a lei sto davvero bene”. (Fonte Leggo)