ROMA – Giorgio Manetti lascia il Trono Over di Uomini e Donne. La drastica decisione è arrivata dopo mesi di battibecchi e indiscrezioni e dopo le accuse rivolte al fiorentino da Gianni Sperti.

Manetti, protagonista ormai da anni dei pomeriggi di Uomini e Donne dedicati all’amore attempato, insieme a Gemma Galgani, ha deciso di non tornare più in trasmissione. Con Gemma si sono innamorati, lasciati, bisticciati e lei ha in fondo sempre sperato in un ritorno di fiamma. Ma ora, secondo quanto fatto trapelare dal settimanale Chi, non si rivedranno più.

Cosa si nasconde dietro il clamoroso addio? Già nella passata edizione Gianni Sperti, storico opinionista della trasmissione, di aver giocato sporco con la Galgani, solo per guadagnarsi la popolarità e inoltre di aver instaurato una relazione con un’altra donna al di fuori del programma.

Recentemente il settimanale Nuovo aveva parlato addirittura di un ultimatum della Galgani: “O lui o io”. Una richiesta che sarebbe stata caldeggiata, a sorpresa, anche da Tina Cipollari, da sempre acerrima nemica della torinese e ora inaspettatamente al suo fianco. Chi prenderà ora il posto di Giorgio nel cuore di Gemma? Non ci resta che attendere lunedì 10 settembre.