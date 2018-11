ROMA – Scandalo a “Uomini e Donne”. Una delle corteggiatrici, Giulia Cavaglia, è stata accusata di partecipare al programma “solo per business”. E dal passato è stata anche tirata fuori una vecchia foto della corteggiatrice, foto pubblicata su Instagram, in cui la bella Giulia si mostra in una posa decisamente “a luci rosse”. Foto in cui Giulia mostra tutta la sua bellezza. Senza mutande dice qualcuno. “Le mutande c’erano, solo che mi era stato chiesto di spostarle” risponde lei.

Ma Maria De Filippi ha deciso comunque di non mandare la foto in onda. E in studio non poteva mancare la classica polemica con l’opinionista Tina Cipollari. Con Giulia che non si lascia intimidire e si difende: “Se mi dai una tua foto con i mutandoni con il photoshop te le tolgo”.