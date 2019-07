ROMA – Giulia Salemi potrebbe approdare a Uomini e donne. Alla modella italo-iraniana sarebbe infatti la proposta del Trono Classico del programma di Maria De Filippi dopo la rottura conFrancesco Monte, scrive il settimanale di gossip Chi.

La conferma dovrebbe arrivare dalla stessa produzione di Uomini e Donne. Ma se il profilo Instagram di Giulia Salemi dovesse diventare inattivo (condizione imposta ai tronisti e alle troniste di Uomini e Donne) si avrebbe una conferma indiretta.

Partecipare al programma Mediaset potrebbe essere un buon modo per Giulia Salemi di lasciarsi definitivamente alle spalle il suo ex, dopo le voci che sono circolate su un presunto tradimento di lui, che però lui ha negato.

Erano stati proprio i diretti interessati ad annunciare sui social la loro rottura lo scorso giugno. “Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe – aveva scritto Salemi su Instagram -. Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima. L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno. È così che finiscono gli amori. Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso. Senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare. Sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene, perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio. Ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà. Lotti fino a quando sarai sfinita, ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine”. (Fonti: Chi, Instagram)