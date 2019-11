ROMA – La dama Ida Platano e il cavaliere Riccardo Guarnieri sono i protagonisti del trono over di “Uomini e donne”. Dopo la riconciliazione, i due si sarebbero di nuovo detti addio. La registrazione della nuova puntata del dating show condotto dalla De Filippi, sarebbe infatti iniziata senza Ida in studio perché impegnata a piangere dietro le quinte per quanto accaduto col fidanzato: a raccontarlo è il sito “Il vicolo delle News”.

Ida e Riccardo hanno passato un weekend insieme a Brescia che però non sarebbe andato bene. E lei, una volta entrata in trasmissione, ha spiegato i problemi della coppia legati alla sffera se***ale e alla famiglia di lui che risulta essere un po’ troppo invadente.

Riccardo, dal canto suo ha spiegato che la sua non è mancanza di attrazione ma volontà di non andare oltre. Per quanto riguarda invece la famiglia, ha sottolineato di non voler parlare di persone assenti e che non ama quest’atteggiamento nei confronti della sua famiglia. Ida, a quanto pare, sarebbe finita dallo psicologo proprio a causa del rapporto con Riccardo. Abbandonando lo studio, Ida ha fatto intendere che la storia tra loro due è finita in maniera definitiva.

Fonte: Unomini e Donne