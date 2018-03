“Uomini e Donne”, Jeremias Rodriguez non sarà uno dei tronisti perché…

ROMA – Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia, non farà il tronista di “Uomini e Donne”. Il settimanale “Chi”, infatti, ha rivelato che al fratello di Belen sarebbe stato negato il trono del programma per aver avanzato una richiesta poco gradita alla redazione. Che cosa? Una musica particolare solo per lui al posto della tradizionale colonna storica della trasmissione.

“Al provino per “Uomini e Donne” – si legge su “Chi” – “l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Jeremias Rodriguez che era quasi seduto sul trono del programma di Maria De Filippi, ha fatto una richiesta poco gradita alla redazione: ‘Vorrei un’altra musica per me’ al posto della colonna sonora storica della trasmissione. Risultato? Jeremias rispedito al mittente (per ora)”.