ROMA – Karina Cascella torna a “Uomini e Donne” e conferma le imminenti nozze con Max Colombo. In studio Maria De Filippi le fa i complimenti e lei quasi si commuove.

Ma non solo. Karina ha avuto parole durissime per Federico Rubini, pretendente di Teresa Langella. L’ex opinionista ha fatto gravi affermazioni sul ragazzo, accusandolo di stare usando la napoletana per un proprio tornaconto. Come se non bastasse, la donna ha anche parlato di un rapporto intimo che Rubini avrebbe avuto con una sua cara amica pochi giorni prima della registrazione.

Poco prima che fosse mandata in onda la puntata, Karina è intervenuta anche su Instagram per ringraziare la produzione del dating show. Alla redazione è rimasta affezionata e ancora oggi quello studio rappresenta per lei una sorta di casa televisiva: “Gli occhi lucidi, tanto emozionata al di là di ciò che accadrà oggi in puntata, l’emozione era forte perché tornavo a casa. Perché ad un certo punto della vita si prendono strade diverse, ci sono dei cicli che finiscono, ma l’affetto resta per sempre. Il bene che voglio a tutti coloro che sono lì non è mai svanito, si è rafforzato con gli anni e abbracciare Maria è stato come tornare indietro nel tempo..quando piccina e del tutto inconsapevole l’ho incontrata e mi ha cambiato la vita. A tanti piaccio ad altri meno, ma so di essere nel cuore di coloro che mi hanno sempre voluto bene”.