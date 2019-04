ROMA – Lite tra Michele Loprieno e Armando Incarnato del Trono Over di Uomini e donne. Negli studi di Maria De Filippi sono volate parole pesanti martedì 16 aprile e si è persino sfiorata la rissa. C’è voluto l’intervento della conduttrice per calmare gli animi.

L’accesa discussione ha visto anche l’intervento di Riccardo Guarnieri, che ha preso le difese di Michele, come pure il pubblico in studio. A nutrire dubbi su Loprieno sono stati invece Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Le critiche per Michele sono arrivate da Simona, la terza donna che si lamenta del suo comportamento. Simona lo ha accusato di non essere l’uomo che vuole apparire, educato e rispettoso.

A questo punto è intervenuto Armando, che ha detto di aver letto e ascoltato alcuni messaggi di Michele e di sostenere la tesi di Simona. In risposta Michele si è alzato dalla sedia e si è tolto la giacca per affrontare il cavaliere. Poi ha domandato, rivolto al pubblico, quante donne vorrebbero conoscerlo. E il pubblico ha preso le parti di Loprieno.

Ben diversa l’opinione di Sperti e Tina: il primo, in particolare, ha spiegato di aver cambiato idea e di non aver apprezzato il suo gesto, quando ha chiesto complimenti al pubblico: “Ultimamente non riesco a capirlo, non mi è piaciuto che si è alzato e si è vantato”, ha detto Sperti. (Fonte: Uomini e donne)