Appena Gemma ha iniziato ad accusare un malore, la Cipollari è corsa in suo soccorso e ha chiesto le cure di un dottore. Gemma assistita da Tina si è lasciata andare a una battuta in studio: “Mi vuole vedere morta”. L’unico che è riuscito a rianimarlo è stato proprio il cavaliere Massimiliano, che l’ha presa tra le braccia. Solo così Gemma è tornata a stare bene e ha sfoggiato il suo sorriso. (Fonte Mediaset)