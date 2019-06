ROMA – Non sembra trovare pace Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne in questi giorni al centro del gossip per un presunto tradimento. Manuel, scelto poche settimane fa dalla Giulia Cavaglia dopo un lungo e travagliato percorso all’interno del dating show di Maria de Filippi, sarebbe stato pizzicato con un’altra ragazza ad Ibiza, mentre era in vacanza con gli amici.

A fare la segnalazione era stata Deianira Marzano che aveva pubblicato un video, poi fatto sparire, in cui il corteggiatore bacia un’altra ragazza. Non è chiaro se l’uomo nel video sia davvero lui, ma la influencer si dice certa, assolutamente certa, di averlo riconosciuto.

In uno sfogo su Instagram, poi cancellato, Manuel si è difeso così: “Prima era Valeria, poi Alessia, oggi è Erika di Firenze. Domani? Adesso state esagerando con questa cattiveria gratuita, basta!”. Poi però una fan lo ha beccato in lacrime all’aeroporto di Ibiza. La ragazza ha pubblicato una foto del giovane, visibilmente affranto e con la testa tra le mani, seduto ad un tavolino.

“Non sono una ragazza che fa ste cose solitamente – ha scritto – ma prima ho visto una scena tristissima. Mi sembrava di aver visto Manuel all’aeroporto di Ibiza che piangeva da solo ad un tavolo. Mi ha fatto davvero tenerezza tanto che mia mamma gli ha offerto un fazzolettino. Spero che risolverà tutto perché era davvero distrutto”.

Perché piangeva? Forse perché pentito dello sbaglio commesso? Oppure perché sopraffatto dai commenti delle malelingue? (Fonte: Instagram)