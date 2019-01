ROMA – Ancora polemiche a Uomini e Donne, ma questa volta a catturare l’attenzione dei telespettatori non sono i soliti battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Cipollari. A rubargli la scena è stata proprio Maria De Filippi, per un dettaglio fashion che ha suscitato reazioni di disapprovazione.

Tutto è avvenuto nella puntata del Trono Over, andata in onda ieri lunedì 21 gennaio. Mentre si consumava l’ennesimo scontro tra Tina e Gemma, la tensione si è fatta tale che Maria ha dovuto lasciare la sua postazione sulle scale per raggiungere il centro dello studio e imporre una tregua tra le due litiganti.

Ed è stato allora che in molti hanno notato il maglione griffato indossato dalla De Filippi. Un capo bianco in cachemire con la scritta J’adior 8 che ha scatenato la curiosità dei telespettatori. Sui social è così partita la caccia alla griffe che, a onor del vero, la conduttrice non ama sponsorizzare.

Tempo pochi istanti e un utente svela l’arcano: il maglione in questione è un capo di Christian Dior e qualcuno si è preso anche la briga di andare a guardare il prezzo sul sito online. Il costo di 1180 euro ha fatto letteralmente rabbrividire i fan. Ma non a caso Maria è soprannominata The Queen.